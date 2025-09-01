Fútbol

Pedro Báez abre el camino del triunfo en Xelajú

El paraguayo Pedro Federico Báez marcó el domingo el primero de los goles de Xelajú, que venció 3-1 a Marquense, por la Liga Nacional de Guatemala, que tiene como líder al Mixco.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 13:49
Pedro Federico Báez Benítez, atacante paraguayo de Xelajú.
Al minuto 10, Pedro Báez aplicó un testazo para el primer gol del Xelajú, que terminó venciendo por 3-1 a Marquense. Los otros tantos fueron señalados por William Cardoza (87) y Harim Quezada (93). El empate transitorio había sido señalado por Óscar Linton (57), de penal.

El Mixco lidera la competencia guatemalteca, con 16 puntos. El Xelajú, en el que también milita el zaguero central paraguayo Manuel Romero, marcha en la quinta posición, con 11 unidades.

Báez, santaniano de 28 años, surgido en Cerro Porteño, milita en el fútbol centroamericano desde el 2020, en U Universitarios y San Carlos de Costa Rica, Malacateco, Antigua, Real España y Xelajú de Guatemala.

