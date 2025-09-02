Fútbol

Autoridades arbitrales de la Copa Paraguay

Entre este martes y mañana miércoles se disputarán los partidos de la undécima semana de la Copa Paraguay. En este material les presentamos la lista de jueces que actuarán en la continuidad de la llave de 16 del torneo de integración, que otorga una plaza a la Copa Libertadores.

02 de septiembre de 2025 - 13:38
Giancarlos Celestino Juliadoza dirige el partido entre 12 de Octubre de Itauguá y Guaraní de Fram.
La jornada futbolística por la Copa Paraguay está en marcha. En este material les ofrecemos la lista de árbitros para cada uno de los seis enfrentamientos correspondientes a la tercera fase o llave 16, que es la anterior a los octavos de final.

Martes 2

12 de Octubre de Itauguá vs. Guaraní de Fram

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 13:30.

Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

Asistentes: Diego Silva y Derlys González.

Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.

Sol de América vs. Recoleta FC

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 16:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Aníbal Esteche y Francisco Ramos.

Cuarto árbitro: Fabio Villalba.

Sportivo Carapeguá vs. Atlético Tembetary

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 18:30.

Árbitro: Carlos Figueredo.

Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

Miércoles 3

Sportivo San Lorenzo vs. Tacuary

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 13:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: Héctor Balbuena y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

Fernando de la Mora vs. Olimpia

Estadio: Facundo Deleón Fossatti.

Horario: 16:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

12 de Junio VH vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 18:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Víctor Robles.

