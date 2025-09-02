Autoridades arbitrales de la Copa Paraguay

La jornada futbolística por la Copa Paraguay está en marcha. En este material les ofrecemos la lista de árbitros para cada uno de los seis enfrentamientos correspondientes a la tercera fase o llave 16, que es la anterior a los octavos de final.
Martes 2
12 de Octubre de Itauguá vs. Guaraní de Fram
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 13:30.
Árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
Asistentes: Diego Silva y Derlys González.
Cuarta árbitra: Zulma Quiñónez.
Sol de América vs. Recoleta FC
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 16:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Aníbal Esteche y Francisco Ramos.
Cuarto árbitro: Fabio Villalba.
Sportivo Carapeguá vs. Atlético Tembetary
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 18:30.
Árbitro: Carlos Figueredo.
Asistentes: Juan Mendoza y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
Miércoles 3
Sportivo San Lorenzo vs. Tacuary
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 13:30.
Árbitro: Dionicio Cristaldo.
Asistentes: Héctor Balbuena y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
Fernando de la Mora vs. Olimpia
Estadio: Facundo Deleón Fossatti.
Horario: 16:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Christian Sosa y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
12 de Junio VH vs. Sportivo Ameliano
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 18:30.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Guido Miranda y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Víctor Robles.