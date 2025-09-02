Copa Paraguay: El 12 de Octubre de Itauguá confirma gran momento

En luego celebrado en el Municipal de Carapeguá, por la llave de 16 (o tercera fase) de la Copa Paraguay 2025, el 12 de Octubre de Itauguá le ganó con claridad a Guaraní de Fram por 3-1.

Que un club de una categoría inferior se imponga podría considerarse una sorpresa, pero en esta ocasión no es, porque el “12” viene cumpliendo una perfecta campaña en la segunda rueda de la Primera División B (tercer nivel de nuestro fútbol), mientras que el Cacique frameño se encuentra en la zona de descenso en la División Intermedia, que es la segunda categoría.

El conjunto auriazul, que aguarda por el ganador de Tacuary y San Lorenzo, logró dos goles de ventaja, su rival acortó distancias hasta que de nuevo el 12 de Octubre volvió a estirar la diferencia para este nuevo paso triunfal que le permite seguir en carrera en el torneo de integración de la APF.

En el torneo regular de la “B”, que cuenta nada menos que con cuatro líderes, el “12” marcha en la sexta posición, con 35 puntos, a siete de distancia de la punta.