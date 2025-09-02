Tembetary pasa sufriendo a los octavos de final de la Copa Paraguay

No le sobró nada al elenco “rojiverde” para instalarse entre los 16 mejores del torneo de integración de la APF. De hecho, prácticamente fue el gol y nada más, ante un “Potro” que, jugando en su escenario, dominó gran parte de las acciones en el trámite del encuentro.

El tanto ganador llegó en los primeros compases del partido, mediante un tiro de esquina ejecutado por Gudiño al primer poste, donde Charpentier, con un leve desvío, dejó el gol a merced de Nicolás Marotta en el segundo poste. El zaguero, con la portería a su merced, solo tuvo que empujar el balón.

Luego del tanto de apertura el dueño de casa ejerció un dominio que no pudo trasladar al marcador. La acción más clara llegó cerca de la media hora, con un cabezazo colocado de Iván Ramos, devuelto por el poste a la posición de Augusto Giménez, quien también se perdió el gol desde una posición poco creíble.

