Sol de América deja fuera a Recoleta FC

El duelo entre Sol de América y Recoleta FC, celebrado en Vista Alegre (en Asunción no existe ningún barrio denominado Palomar), fue parejo, hasta que el club que compite en la segunda división (Intermedia) pudo inclinar la balanza a su favor para anotar y dejar al margen a su adversario de la máxima categoría.
Fue 1-0 a favor del conjunto solense frente a “Reco” que malogró oportunidades claras de conquista.
El desequilibrio se produjo por un penal cometido por el arquero Óscar Toledo, quien puso en juego un balón que traspasó la línea. Ese error costó caro, al cometer la pena máxima que además le costó la expulsión.
Los danzarines, que se encuentran en la zona de descenso a la Primera B, tuvieron el debut del entrenador Ángel Martínez, sustituto de Germán Centurión.
Entre los futbolistas de recambio del Canario estuvo el presidente Luis Antonio Vidal Velázquez, que con 51 años, 8 meses y 26 días se disponía a ingresar, pero la tarjeta roja al guardameta titular trastocó los planes por le necesidad de inclusión de otro golero.
En octavos de final, Sol de América lidiará con Cerro Porteño, aunque su prioridad es su competencia anual, para evitar la caída a la tercera categoría.