Villasantti, el elegido por el 12 de Junio

Los últimos resultados en la División Intermedia, que fueron negativos, propiciaron el cambio de timón en el 12 de Junio de Villa Hayes, que tras la derrota por 1-0 contra Capiatá, prescindió de los servicios del uruguayo Juan Manuel Salgueiro.

Lea más: Salgueiro sale del 12 de Junio

El nuevo conductor del León chaqueño es Arturo Rafael Villasantti, quien inició la temporada bajo la orientación del Atlético Tembetary, en la máxima categoría.

El nuevo orientador auriazul estuvo recientemente en el Independiente de Campo Grande, del que se desvinculó porque los resultados no le acompañaron.

El domingo, el “12” enfrentará a un rival directo en la lucha por el ascenso al círculo privilegiado, Sportivo San Lorenzo. El choque, correspondiente a la vigesimoséptima fecha, se disputará en el estadio Facundo Deleón Fossatti, a las 16:00.