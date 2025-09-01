Salgueiro sale del 12 de Junio y Argüello, de Pastoreo

Después de haber liderado la División Intermedia por mucho tiempo, el 12 de Junio de Villa Hayes cayó al tercer puesto luego de la derrota sufrida contra Deportivo Capiatá por 1-0.
El León chaqueño dio las gracias por los servicios prestados a Juan Manuel Salgueiro, mientras la directiva define quién será el sucesor para las últimas cinco rondas del torneo de la segunda categoría.
Pastoreo FC, que se encuentra en la zona de descenso, perdió en casa contra Independiente de Campo Grande por 2-1. Su conductor, Francisco Argüello, dio un paso al costado.
El presidente de la institución albirroja, Elio de la Cruz Espínola, tomó el mando del plantel al que condujo en las temporadas anteriores, en la que su hermano, José Asunción Espínola (Joseph), ocupaba el máximo cargo dirigencial en la entidad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú.
Por la 26ª ronda de la Intermedia, Pastoreo visitará el sábado a Carapeguá, a las 10:00, mientras que 12 de Junio recibirá el domingo en Villa Hayes a San Lorenzo, a las 10:00.