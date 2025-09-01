Fútbol de Intermedia

Salgueiro sale del 12 de Junio y Argüello, de Pastoreo

En la División Intermedia sigue rodando cabezas en la conducción técnica. El 12 de Junio de Villa Hayes prescindió de los servicios del uruguayo Juan Manuel Salgueiro luego de salir de la zona de ascenso, mientras que el pintoresco Francisco Argüello dio un paso al costado en Pastoreo FC.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 18:09
Juan Manuel Salgueiro dejó la conducción técnica del 12 de Junio de Villa Hayes por los últimos resultados que fueron negativos para las pretensiones de ascenso del León chaqueño.
Después de haber liderado la División Intermedia por mucho tiempo, el 12 de Junio de Villa Hayes cayó al tercer puesto luego de la derrota sufrida contra Deportivo Capiatá por 1-0.

El León chaqueño dio las gracias por los servicios prestados a Juan Manuel Salgueiro, mientras la directiva define quién será el sucesor para las últimas cinco rondas del torneo de la segunda categoría.

Pastoreo FC, que se encuentra en la zona de descenso, perdió en casa contra Independiente de Campo Grande por 2-1. Su conductor, Francisco Argüello, dio un paso al costado.

Francisco Argüello renunció a la dirección técnica de Pastoreo FC, que se encuentra en la zona de descenso.
El presidente de la institución albirroja, Elio de la Cruz Espínola, tomó el mando del plantel al que condujo en las temporadas anteriores, en la que su hermano, José Asunción Espínola (Joseph), ocupaba el máximo cargo dirigencial en la entidad de Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú.

Por la 26ª ronda de la Intermedia, Pastoreo visitará el sábado a Carapeguá, a las 10:00, mientras que 12 de Junio recibirá el domingo en Villa Hayes a San Lorenzo, a las 10:00.

