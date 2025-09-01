Salgueiro sale del 12 de Junio y Argüello, de Pastoreo

En la División Intermedia sigue rodando cabezas en la conducción técnica. El 12 de Junio de Villa Hayes prescindió de los servicios del uruguayo Juan Manuel Salgueiro luego de salir de la zona de ascenso, mientras que el pintoresco Francisco Argüello dio un paso al costado en Pastoreo FC.