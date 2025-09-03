Pastoreo FC: Elio Espínola, presidente y técnico a la vez

Pastoreo FC compite en la División Intermedia desde el 2022. En las tres primeras temporadas, el presidente fue José Asunción Espínola (Joseph) y el entrenador, su hermano, Elio de la Cruz Espínola.

Este año se produjo el cambio de timón dirigencial y fue el popular “Pindú” (Elio) el elegido para el máximo cargo, por lo que la conducción de la plantilla tendría que quedar a cargo de otro profesional.

Silvino Pereira inició la preparación y renunció luego de la primera fecha. En la segunda actuó como interino Arnaldo Rodríguez, siendo nominado para dirigir a partir de la tercera César Augusto Castro.

A nivel global, los resultados para los albirrojos de Juan Manuel Frutos no fueron los mejores, por lo que el estratega, campeón del circuito con Sol de América, debió dejar el cargo luego de 49 días.

Después le tocó el turno a Rony Samaniego, quien tampoco pudo enderezar el rumbo, hasta que fue designado Francisco Argüello, el pintoresco profesional que acaba de dar el paso al costado.

Elio Espínola, presidente y técnico a la vez, cuenta con un staff integrado por Fabio Mendoza y Roberto Sánchez.

El sábado, Pastoreo enfrentará a Carapeguá, en el estadio Municipal, a las 10:00, por la fecha 26 del torneo de la Intermedia que consta de 30 rondas.