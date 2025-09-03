Cartelera de la vigesimosexta fecha

Recta final de la División Intermedia, el segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que premia a los dos clubes de mayor puntaje con el ascenso a Primera y castiga a los tres últimos del promedio con el descenso a la B, tanto de la APF como del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

El panorama actual es el siguiente: el puntero Rubio Ñu y el vicelíder Deportivo Capiatá están en la zona de ascenso, en tanto que Pastoreo FC, Sol de América y Guaraní se sitúan en el fondo del porcentual, por lo que si el certamen culminase hoy, perderían la categoría.

El capítulo 22 del certamen conocido como semiprofesional es el siguiente:

Viernes

Guaireña vs. Deportivo Santaní

Estadio: Parque del Guairá

Horario: 15:30

Viernes

Encarnación FC vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Villa Alegre

Horario: 18:30

Sábado

Fernando de la Mora vs. Guaraní de Fram

Estadio: Emiliano Ghezzi

Horario: 10:00

Sábado

Sportivo Carapeguá vs. Pastoreo

Estadio: Municipal de Carapeguá

Horario: 10:00

Domingo

12 de Junio de Villa Hayes vs. San Lorenzo

Estadio: Facundo Deleón Fossatti

Horario: 10:00

Domingo

Sol de América vs. River Plate

Estadio: Luis Alfonso Giagni

Horario: 10:00

Lunes

Resistencia vs. Tacuary

Estadio: Tomás Beggan Correa

Horario: 15:30

Lunes

Independiente CG vs. Rubio Ñu

Estadio: Ricardo Grégor

Horario: 18:30