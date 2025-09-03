Cartelera de la vigesimosexta fecha

Recta final de la División Intermedia, el segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que premia a los dos clubes de mayor puntaje con el ascenso a Primera y castiga a los tres últimos del promedio con el descenso a la B, tanto de la APF como del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).
El panorama actual es el siguiente: el puntero Rubio Ñu y el vicelíder Deportivo Capiatá están en la zona de ascenso, en tanto que Pastoreo FC, Sol de América y Guaraní se sitúan en el fondo del porcentual, por lo que si el certamen culminase hoy, perderían la categoría.
El capítulo 22 del certamen conocido como semiprofesional es el siguiente:
Viernes
Guaireña vs. Deportivo Santaní
Estadio: Parque del Guairá
Horario: 15:30
Viernes
Encarnación FC vs. Deportivo Capiatá
Estadio: Villa Alegre
Horario: 18:30
Sábado
Fernando de la Mora vs. Guaraní de Fram
Estadio: Emiliano Ghezzi
Horario: 10:00
Sábado
Sportivo Carapeguá vs. Pastoreo
Estadio: Municipal de Carapeguá
Horario: 10:00
Domingo
12 de Junio de Villa Hayes vs. San Lorenzo
Estadio: Facundo Deleón Fossatti
Horario: 10:00
Domingo
Sol de América vs. River Plate
Estadio: Luis Alfonso Giagni
Horario: 10:00
Lunes
Resistencia vs. Tacuary
Estadio: Tomás Beggan Correa
Horario: 15:30
Lunes
Independiente CG vs. Rubio Ñu
Estadio: Ricardo Grégor
Horario: 18:30