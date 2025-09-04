Cardinal Deportivo, a las tablas, rompiendo los esquemas

El Cardinal Deportivo rompió todos los esquemas conocidos hasta ahora en la radiofonía nacional, pasando de un estudio a las tablas del teatro, un “experimento” que fue más que exitoso.

Dani Chung, Chipi Vera, Ariel Mareco, Fabio Martín Ruiz Díaz y Maxi Biancuchi se presentaron en el teatro Latino para tratar de canalizar de alguna manera la “Ansiedad Albirroja”, compartiendo un par de horas con los habituales oyentes de la AM730 ABC.

Con el acompañamiento del público vibrando en cada escena y uniéndose al debate como también a las actividades realizadas arriba del escenario.

Por supuesto que la temática fue la Albirroja, palpitando la previa al partido crucial ante Ecuador.

No pudo faltar la peña, la canción “Paraguaya Linda” acompañó a Maxi Biancucchi a pedir el permiso correspondiente para su viaje a Estados Unidos.

El fútbol tenis o mejor conocido como piki vóley también estuvo presente teniendo a la dupla conformada por Chipi-Chung como los ganadores del juego que los enfrentó ante la gran audiencia convocada al teatro.

Fue una noche de muchas risas, alegrías y, por sobre toda las cosas, de mucha emoción por la confirmación de que el Cardinal Deportivo sigue siendo el N° 1 del país.