Copa Paraguay: Un “intruso” en octavos de final

El Deportivo Minga Guazú brindó la mayor sorpresa de la llave de 16 de la Copa Paraguay 2025 al eliminar en penales al Sportivo Luqueño, de la máxima categoría.

Otro club de la élite que quedó al margen en la tercera fase es Recoleta, apeado por Sol de América, de la División Intermedia.

Además de los danzarines, los otros componentes de ese circuito que siguen en carrera son River Plate, Resistencia y San Lorenzo.

El tradicional 12 de Octubre de Itauguá levanta la bandera de la Primera División B, la tercera categoría de nuestro fútbol, mientras que Minga Guazú pasa a ser el buque insignia de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

Los enfrentamientos de octavos de final, a ser calendarizados próximamente, son: Olimpia-Atlético Tembetary, Spotivo 2 de Mayo PJC-Minga Guazú, Libertad-Guaraní, River Plate-Resistencia, Cerro Porteño-Sol de América, Sportivo Ameliano-General Caballero JLM, Sportivo Trinidense-Nacional y 12 de Octubre de Itauguá-San Lorenzo.

El torneo de integración, promovido por la central de nuestro balompié, otorga al campeón una plaza a la Copa Libertadores 2026, más 1.000.000.000 de guaraníes.