Martín Palermo, nuevo técnico del Fortaleza de Adam Bareiro

Fortaleza está en el penúltimo lugar en la clasificación del campeonato nacional brasileño, en la zona de descenso. Según informó el club a través de un comunicado, Martín Palermo, de 51 años, ha firmado un contrato hasta finales de este año con opción de renovarlo hasta el final de la próxima temporada.

Asimismo, precisa en su escrito que espera la incorporación del próximo entrenador en el Centro de Excelencia Alcides Santos para comenzar a entrenar al plantel con la vista puesta en el Vitória, al que se enfrentará el 13 de setiembre en la 27ª ronda del torneo liguero.

Palermo llega acompañado de los asistentes Diego Cagna y Cristian Damián Leyes, los preparadores físicos Gastón Mendoza y Esteban Herrera y el analista Renato Cornejo.

Marcelo Paz, director ejecutivo del club, explicó que buscaban un técnico que “impactará en el vestuario, un profesional respetado y con una trayectoria en constante crecimiento. Palermo comprendió la situación actual de Fortaleza, el desafío que enfrentamos y la necesidad de un equipo que luche cada balón, defienda bien, gane partidos y sume puntos, lo que nos ayudará a superar nuestra situación actual”.

Exdelantero internacional de clubes como Estudiantes de la Plata, Boca Juniors, Villarreal, Betis y Alavés, ha dirigido hasta el momento a Gody Cruz, Arsenal, Aldosivi y Platense argentinos, al Unión Española y Curicó Unido chilenos, al Pachuca mexicano y al Olimpia paraguayo, con el que obtuvo su primer título como entrenador, en el Clausura 2024. EFE