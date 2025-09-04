Tembetary: Hosué, en línea de largada

Con la suerte deportiva prácticamente echada, Atlético Tembetary tiene como objetivos cerrar la temporada de la mejor manera y apuntalar a los jóvenes.

Los nómadas lidiará el domingo contra Cerro Porteño, en el escenario azulgrana, a las 18:30, por la undécima ronda del Clausura, última de la rueda inicial.

La dirigencia rojiverde decidió priorizar a la Albirroja y no pedirá la cesión del chico Líder Cáceres, quien se encuentra al servicio de la Sub 20. El prometedor defensor está en las puertas de una competencia mundialista y el deseo de las autoridades es que esté centrado en su grupo, ya que con seguridad, dejará buenos dividendos el club con su transferencia.

La vacancia de Cáceres sería cubierta por Víctor Barrios, para cumplir la función de marcador de punta.

En el mediocampo, el joven Cristian Mercado se encuentra bajo cuidado médico, abriendo la chance de ingreso de José Martín Hosué Díaz López o simplemente Hosué Díaz.

El volante tuvo minutos en la Copa Paraguay contra Carapeguá. Su estreno oficial se había dado contra Guaraní, en julio y también tuvo acción frente a Nacional. Ahora volverá a tender la chance de demostrar sus condiciones como mediocampista central.

A esta altura, resulta improbable que Tembetary evite el descenso a la División Intermedia, por su flaco promedio. Lo que sí cambia con relación a la primera parte del año es su juego, mucho más competitivo, con un entrenador como Luis Fernando Escobar que va ganando puntos en la categoría superior, después de haber guiado a Regional Paraguarí a la conquista del título del Nacional Interligas, que además significó la conquista de una plaza al segundo nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol.