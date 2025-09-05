Alfaro convoca a tres jugadores del plano local para enfrentar a Perú

El crucial partido contra Ecuador, que selló la clasificación mundialista, dejó un saldo negativo con las amonestaciones de tres futbolistas clave que estaban “en capilla”. El lateral Junior Alonso, el mediocampista Andrés Cubas y el mediapunta Miguel Almirón vieron la tarjeta amarilla y, por lo tanto, quedan automáticamente suspendidos para el compromiso del martes ante Perú. Este encuentro marcará el cierre de una exitosa campaña de Eliminatorias para Paraguay, que rompió una sequía mundialista de tres ediciones (Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

Para cubrir estas importantes ausencias, Alfaro decidió incorporar a los futbolistas Lucas Romero (Recoleta FC), Blas Riveros (Cerro Porteño) y Rodney Redes (Olimpia). Los tres jugadores se sumarán de inmediato al plantel albirrojo para el operativo de preparación. Esta convocatoria de emergencia garantiza que el equipo cuente con el plantel completo para afrontar el último desafío de la fecha 18 de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.