Argentina: Venezuela y Puerto Rico, en la agenda albiceleste

El encuentro de Argentina contra Venezuela está programado para el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami, y el segundo, contra Puerto Rico, para el 13 en el estadio Soldier Field de Chicago, anunció la AFA en un comunicado.

Serán los primeros partidos del combinado dirigido por Lionel Scaloni tras la clasificación de Argentina al Mundial de Norteamérica 2026, que se jugará el año que viene en Canadá, Estados Unidos y México.

El jueves, en su último partido en Eliminatorias de local, el astro albiceleste Lionel Messi (de 38 años) lideró la goleada 3-0 de Argentina ante Venezuela, en una noche de lágrimas, aplausos y gloria inolvidable.

El equipo de Scaloni, que logró la clasificación a la Copa del Mundo en marzo, visitará a Ecuador el martes, en la última fecha del clasificatorio regional. AFP