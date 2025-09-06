Ecuador: Valencia anuncia el cierre del ciclo en Eliminatorias

“Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por Eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina”, señaló en conferencia Enner Valencia, experimentado futbolista de la selección ecuatoriana.

El atacante dejó entrever que después del selectivo irá partido a partido hasta ver cuándo se dará su retiro definitivo, que espera que sea con una gran actuación de Ecuador en el Mundial norteamericano 2026.

Valencia, del Inter de Porto Alegre, que cumplirá 35 años en noviembre próximo, se apresta a disputar su partido 100 con el Tri. Lleva 46 goles anotados, de los cuales seis fueron en los mundiales Brasil 2014 y Qatar 2022. EFE

