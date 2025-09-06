Fútbol

Ecuador: Valencia anuncia el cierre del ciclo en Eliminatorias

Enner Valencia, máximo goleador con la selección de Ecuador y actual capitán, anunció que disputará su último partido por las Eliminatorias sudamericanas el próximo martes contra Argentina, en Guayaquil (a las 20:30), tras la clasificación por quinta ocasión a un Mundial.

Por ABC Color
06 de septiembre de 2025 - 19:18
Enner Remberto Valencia Lastra, delantero ecuatoriano.
“Después de haber pasado tantas cosas con la selección, unas lindas y otras no tan lindas, donde he disfrutado cada momento, el partido del martes será muy especial, porque será el último por Eliminatorias y ojalá sea con un triunfo contra Argentina”, señaló en conferencia Enner Valencia, experimentado futbolista de la selección ecuatoriana.

El atacante dejó entrever que después del selectivo irá partido a partido hasta ver cuándo se dará su retiro definitivo, que espera que sea con una gran actuación de Ecuador en el Mundial norteamericano 2026.

Valencia, del Inter de Porto Alegre, que cumplirá 35 años en noviembre próximo, se apresta a disputar su partido 100 con el Tri. Lleva 46 goles anotados, de los cuales seis fueron en los mundiales Brasil 2014 y Qatar 2022. EFE

