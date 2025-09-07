Junior Marabel, en la agenda de Universidad Católica

Junior Marabel, surgido a nivel profesional en Deportivo Capiatá, cumple su segunda temporada en el Palestino, con el que tiene contrato hasta fin de la presente temporada.

La marca actual del atacante guaraní es de 11 goles en 33 partidos. En 2024 hizo 9 anotaciones en 41 juegos.

Universidad Católica es uno de los tres clubes grandes del fútbol chileno, con Colo Colo y Universidad de Chile. El paso a la UC sería muy importante para el punta de lanza, tanto en el aspecto deportivo como en el económico.

Marabel, potente atacante, militó además en nuestro medio en Cerro Porteño, 12 de Octubre de Itauguá, Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín, desde donde fue transferido al argentino Unión de Santa Fe.

Luego de su segundo ciclo en el Rojo mallorquino, Marabel fue al balompié trasandino, en el que continuaría por su buen rendimiento.