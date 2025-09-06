El defensor de Boca Juniors que también podría nacionalizarse paraguayo

El defensor de 26 años, nacido en Quilmes, cuenta con ascendencia paraguaya atribuida a su abuela, lo que le permite iniciar los trámites para obtener la ciudadanía paraguaya. Esta situación habría despertado la atención de la dirigencia y del cuerpo técnico de Paraguay, quienes estarían siguiendo de cerca el avance en los procesos administrativos. La posibilidad de que Costa obtenga la nacionalidad paraguaya abre la puerta para una eventual convocatoria, aunque todavía no existe confirmación oficial de su llamado. No obstante, el eventual avance en la documentación evidencia que el interés sería concreto y que las posibilidades son reales.

La situación del zaguero, que también puede desempeñarse de lateral izquierdo, no es un hecho aislado en Boca Juniors, ya que Milton Giménez, delantero de 29 años, también del “Xeneize”, recientemente habría arribado a nuestro país para concluir los trámites de obtención de la ciudadanía por el lado paterno. Por el lado del defensor viene experimentando un rápido crecimiento en su carrera este año, pasando de ser fichado por Boca Juniors a soñar con la posibilidad de disputar un Mundial, salto que podría ser posible gracias a sus vínculos familiares con Paraguay.