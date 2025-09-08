Ancelotti tendría nueve cambios en Brasil

El entrenador italiano que dirige a Brasil, Carlo Ancelotti, dejó claro los cambios en la práctica que dirigió este lunes en la Granja Comary, el moderno centro de entrenamiento de la selección brasileña en la ciudad serrana de Teresópolis, la última antes del viaje de la Canarinha a Bolivia este mismo lunes.

De confirmarse el equipo titular usado en el entrenamiento, Brasil alineará en los 4.150 metros de altura de El Alto a Alisson en la portería; Wesley, Fabricio Bruno, Alex y Caio Henrique en la defensa; los centrocampistas Andrey Santos, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; y un trío de atacantes integrado por Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.

Los únicos tres que comenzaron el partido con Chile y que pueden repetir con Bolivia son Alisson, Wesley y Bruno Guimarães.

Pero el seleccionador puede verse obligado a introducir un noveno cambio debido a que Wesley se quejó a última hora de dolores en una pierna y puede ser sustituido por Vitinho, lateral del Botafogo.

Los principales cambios serán en el ataque, ya que Brasil se midió a Chile con un cuarteto de atacantes en que Joao Pedro actúo como centro delantero y sus escoltas fueron Raphinha, Estêvão y Gabriel Martinelli. Lucas Paquetá, Luiz Henrique y Richarlison, que el pasado jueves entraron en el segundo tiempo frente a Chile en los lugares de Joao Pedro, Estêvão y Raphinha, respectivamente, consiguieron darle mayor poder ofensivo al equipo y se ganaron el elogio de Ancelotti.

En rueda de prensa previa al entrenamiento, el seleccionador anticipó que introduciría varios cambios ante la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo en la altitud de El Alto. “Vamos a cambiar no solo la estrategia sino también algunos jugadores”, aseguró el entrenador, quien dijo estar evaluando las condiciones y el cansancio de sus jugadores para escoger a los más aptos para actuar en El Alto.

El seleccionador aseguró que, pese a que Brasil ya garantizó cupo en el Mundial de 2026 como segundo en las eliminatorias sudamericanas, el equipo está concentrado para intentar vencer el partido en El Alto porque necesita ganar confianza y autoestima.

Brasil tiene previsto desembarcar al final de la tarde de este lunes en Santa Cruz de la Sierra, en donde pasará la noche, y solo viajará a El Alto cuatro horas antes del partido. EFE