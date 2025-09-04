Brasil golea 3-0 a Chile y sube al segundo lugar

Un acrobático remate del joven extremo de 18 años, jugador del Chelsea de Inglaterra, tras un tiro de Raphina desviado por el arquero Lawrence Vigouroux, abrió en el minuto 38 el marcador para los pentacampeones mundiales frente a 57.000 espectadores en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, donde los aficionados querían más de su equipo bajo la batuta del italiano Carlo Ancelotti.

Sentenciaron el compromiso Lucas Paquetá en el 72, apenas segundos después de haber entrado en el campo, y Bruno Guimarães en el 76, otros dos jugadores de la Premier League inglesa.

Aunque el segundo puesto de Brasil, si bien maquilla el mal comienzo en las eliminatorias, está muy lejos del alcance de su más enconado rival, Argentina, que lidera con 38. La Canarinha cerrará el martes la clasificatoria contra Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto

* La goleada agudizó la depresión de la selección chilena, que con 10 puntos de 51 posibles yace en el último puesto de la tabla.

Ancelotti iguala a João Saldanha

Brasil se mantuvo invicto en los tres primeros partidos que dirigió Carlo Ancelotti en las Eliminatorias Sudamericanas (2V 1E), manteniendo su arco en cero en dichos encuentros. Bajo el mando del DT italiano, la Canarinha empató 0-0 con Ecuador y le ganó a Paraguay (1-0) y Chile (3-0).

El último entrenador que no recibió goles con la Canarinha en sus primeros tres encuentros en el torneo fue João Saldanha, en 1969.

* Brasil ganó ocho de los últimos nueve enfrentamientos que tuvo con Chile en las Eliminatorias Sudamericanas (1D). El último empate entre ambos en el torneo data de junio de 2004, cuando igualaron 1-1 en suelo trasandino.