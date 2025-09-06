Marruecos, 17º clasificado al Mundial

Marruecos es el primer país africano en sellar su pasaporte mundialista y el decimoséptimo en total, después de Estados Unidos, México y Canadá, como anfitriones, junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia y Nueva Zelanda.

El triunfo obtenido por el seleccionado, que capitanea el jugador del Real Madrid, Brahim Díaz, sitúa a Marruecos con 18 puntos, ocho más que Tanzania, segundo del Grupo E, cuando solo faltan dos rondas para el cierre de la competitiva fase de grupos.

En la zona africana, solo el primero de cada uno de los nueve grupos obtiene el pase directamente para el Mundial. La otra plaza, la décima para África, será para uno de los segundos clasificados.

El seleccionado marroquí es el primer africano en alcanzar las semifinales, siendo cuarto en Qatar 2022. Disputará por séptima vez una fase final, tras los Mundiales de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 y 2022. AFP y EFE