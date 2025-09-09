La Copa Sudamericana se reanuda en una semana

Siete países presentes en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Los partidos de ida se desarrollarán de acuerdo al siguiente programa:
* Martes 16, 21:30: Lanús vs. Fluminense, en La Fortaleza. La revancha será el martes 23, en el Maracaná de Río de Janeiro.
* Miércoles 17, 19:00: Bolívar vs. Atlético Mineiro, en el Hernando Siles de La Paz. La revancha será el miércoles 24, en el Arena MRV de Porto Alegre.
* Miércoles 17, 21:30: Independiente del Valle vs. Once Caldas, en la Ciudad Deportiva IDV. La revancha será el miércoles 24, en el Palogrande de Manizales.
* Jueves 18, 21:30: Alianza Lima vs. Universidad de Chile, en el Alejandro Villanueva, en Lima. La revancha será el jueves 25, en el Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.