Canadá festeja su primera victoria en mundiales con goleada sobre Qatar

Con un dominio absoluto del partido, Canadá estrenó triunfo en una Copa del Mundo, a costas de una frágil Qatar, que fue dominada desde el primer tiempo, y luego sufrió bajas que lo dejaron en peor condición, impotente para caer goleado, con hat-trick de su estrella Jonathan David.

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El cuadro rojo no tardó en encontrar el tanto de apertura a los 16′ por intermedio de Larin, manteniéndose el 1-0 hasta el tiempo de recuperación para que una de los referentes canadienses, Jonathan David, se haga sentir en el marcador con un doblete, para cerrar el primer tiempo con un 3-0 a favor.

Temprano en la complementaria vino la segunda expulsión en el cuatro qatarí, y a partir de allí fue todo sinfonía y contundencia de los locales, con otras tres dianas, por medio de Saliba, Manai en contra de su valla y el hat-trick de David, para igualar la línea de Leo Messi, en la tabla de goleadores.

Ambas selecciones, Canadá (tercer mundial) y Qatar, venían de sendos empates de 1-1, contra Bosnia y Herzegovina y Suiza, respectivamente.

La fase de grupos se cierra el miércoles, con los cruces: Suiza vs. Canadá, y, Bosnia y Herzegovina vs. Qatar.

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Síntesis

Estadio: BC Place Vancouver. Árbitro principal: Cristián Garay, Asistente 1: José Francisco Retamal Silva y Asistente 2: Miguel Rocha (CHI); Cuarto oficial: Kevin Ortega Pimentel (PER); VAR: Juan Lara (CHI), Asistente de reserva: Michael Orué (PER).

Alineaciones

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (71′ Jacob Shaffelburg), Derek Cornelius (ST Moise Bombito) y Richie Laryea; Stephen Eustaquio e Ismael Kone (56′ Nathan Saliba); Cyle Larin, Jonathan David, Tajon Buchanan (83’ Niko Sigur) y Ali Ahmed (71′ Tani Oluwaseyi). D.T.: Jesse Alan Marsch.

Qatar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel, Issa Laye, Jassem Gaber (ST Mohamed Manai), Ayoub Aloui, Homam Ahmed y Boualem Khoukhi; Edmilson Junior (ST Ahmed Fathy 87′ Lucas Mendes), Akram Afif (59’ Alhashmi Alhussein) y Yusuf Abdurisag (40′ Sultan Albrake). D.T.: Julen Lopetegui Argote.

Goles: 16′ Cyle Larin, 29′, 45+3’ y 90+2′ Jonathan David, 64′ Nathan Saliba y 75′ Mohamed Manai (e/c/v) (C).

Amonestados: 9′ Derek Cornelius, 62′ Ahmed Fathy (Q).

Explulsados: 33′ Homam Ahmed, 51′ Hassim Madibo (Q).