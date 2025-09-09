Fútbol de Ascenso de Paraguay

Programa de la fecha 17 de la Primera C

La Primera División C, que es la cuarta y última categoría de nuestro fútbol, se encuentra en su tramo final. Entre el viernes y el domingo próximos se disputarán los partidos de la 17ª fecha. La competencia consta de 22 rondas.

09 de septiembre de 2025 - 16:14
El 1º de Marzo de Fernando de la Mora lidera la Primera C y se encamina al ascenso a la tercera categoría.
El 1º de Marzo de Fernando de la Mora lidera la Primera C y se encamina al ascenso a la tercera categoría.

El líder 1º de Marzo de Fernando de la Mora y su escolta, 12 de Octubre de Santo Domingo, separados por un solo punto, se encuentran en la zona de ascenso de la Primera División C a la Primera B.

En contrapartida, el Deportivo Pinozá se encuentra último en el promedio y si no mejora su campaña, quedará desprogamado para la temporada 2026.

La cartelera de la decimoséptima ronda del campeonato del cuarto y último nivel de nuestro balompié es la siguiente:

Viernes 12

12 de Octubre SD vs. Pilcomayo

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 13:00 (TV).

Sábado 13

General Caballero CG vs. Oriental

Estadio: 26 de Febrero.

Horario: 15:00.

Atlético Juventud vs. Deportivo Pinozá

Estadio: Genaro Azcurra.

Horario: 15:00.

Domingo 14

Capitán Figari vs. Cristóbal Colón de Ñemby

Estadio: Juan Bautista Ruiz Díaz.

Horario: 10:00.

General Caballero ZC vs. 1° de Marzo

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Horario: 15:00.

Humaitá FBC vs. Sport Colonial

Estadio: Eleuterio Sánchez.

Horario: 15:00.

