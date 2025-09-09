Programa de la fecha 17 de la Primera C

El líder 1º de Marzo de Fernando de la Mora y su escolta, 12 de Octubre de Santo Domingo, separados por un solo punto, se encuentran en la zona de ascenso de la Primera División C a la Primera B.
En contrapartida, el Deportivo Pinozá se encuentra último en el promedio y si no mejora su campaña, quedará desprogamado para la temporada 2026.
La cartelera de la decimoséptima ronda del campeonato del cuarto y último nivel de nuestro balompié es la siguiente:
Viernes 12
12 de Octubre SD vs. Pilcomayo
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 13:00 (TV).
Sábado 13
General Caballero CG vs. Oriental
Estadio: 26 de Febrero.
Horario: 15:00.
Atlético Juventud vs. Deportivo Pinozá
Estadio: Genaro Azcurra.
Horario: 15:00.
Domingo 14
Capitán Figari vs. Cristóbal Colón de Ñemby
Estadio: Juan Bautista Ruiz Díaz.
Horario: 10:00.
General Caballero ZC vs. 1° de Marzo
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Horario: 15:00.
Humaitá FBC vs. Sport Colonial
Estadio: Eleuterio Sánchez.
Horario: 15:00.