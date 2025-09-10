Futbolista ruso afronta condena de tres años de cárcel

Según la agencia TASS, contra el jugador Fiodor Smolov, de 35 años, se acusa de causar de forma intencional lesiones corporales de mediana gravedad a otra persona, un cargo que se castiga con hasta tres años de prisión.

Lea más: Bolivia, al repechaje

En las imágenes difundidas en las redes se puede ver a Smolov acercarse a dos clientes de un bar, tras lo que se produce un altercado verbal, seguido de unos golpes propinados por el futbolista.

Más tarde, Smolov, considerado uno de los mejores delanteros del fútbol ruso, lamentó su comportamiento, que calificó de “inaceptable”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El futbolista, que jugó en el Krasnodar y Dínamo Moscú y militó en 2020 durante varios meses en el club español Celta de Vigo, aseguró que había intentado resolver un conflicto de forma pacífica, pero fue insultado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Smolov afirmó que estaba dispuesto a compensar económicamente el daño causado. EFE