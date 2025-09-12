Fútbol

A qué hora juega Tembetary vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 12:33
Los futbolistas de Sportivo Ameliano celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Los futbolistas de Sportivo Ameliano celebran un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la primera fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.Fernando Romero

Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano disputan hoy la duodécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar y la V Azulada de Humberto García juegan en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa: el partido arranca a las 16:30.Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:030 horas

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Lea más: Guaraní, el puntero, enfrenta a 2 de Mayo en el Río Parapití

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

