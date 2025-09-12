A qué hora juega Tembetary vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano disputan hoy la duodécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar y la V Azulada de Humberto García juegan en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa: el partido arranca a las 16:30.Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.
Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 16:30 horas
Argentina: 16:30 horas
Brasil: 16:30 horas
Uruguay: 16:030 horas
Chile: 16:30 horas
Ecuador: 14:30 horas
Colombia: 14:30 horas
Perú: 14:30 horas
Venezuela: 15:30 horas
Bolivia: 15:30 horas
El Salvador: 13:30 horas
México: 13:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas
Estados Unidos - Este: 14:30 horas
Inglaterra: 20:30 horas
España: 21:30 horas
Bélgica: 21:30 horas
Marruecos: 21:30 horas
Sudáfrica: 21:30 horas
Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Personal Flow: Tigo Sports
Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.