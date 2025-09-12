A qué hora juega Tembetary vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano disputan hoy la duodécima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar y la V Azulada de Humberto García juegan en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa: el partido arranca a las 16:30.Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:030 horas

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.