Tembetary y Ameliano abren la decisiva rueda del Clausura

La fecha 12 y la segunda rueda del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo comienza hoy en el estadio Luis Alfonso Giagni de la ciudad de Villa Elisa: Atlético Tembetary y Sportivo Ameliano juegan a las 16:30, hora de Paraguay. Arbitra Derlis López con VAR de Fernando López y transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Tembetary y el sueño de la permanencia

Atlético Tembetary continúa peleando por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojiverde de Luis Fernando Escobar encadena tres encuentros sin derrotas, con dos empates y una victoria, pero sigue último en el promedio, en zona de descenso a la División Intermedia: está a 16 puntos de Recoleta FC cuando restan 11 partidos por disputar.

Ameliano, para ingresar a zona de copa

Sportivo Ameliano tiene la oportunidad de retornar momentáneamente a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. La V Azulada de Humberto García, que perdió 1-0 con Sportivo Trinidense en la ronda anterior, suma 37 puntos en el acumulativo y en caso de ganar, llegará a 40 unidades, superando a Recoleta FC y Sportivo Luqueño, que están con 39.

La formación de Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor barrios, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo, Wildo Alonso; Gabriel Gudiño, Josué Díaz, Rodrigo Rojas, Duván Zárate; Estiven Pérez y Paul Charpentier.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Julio González, Francisco Báez, Hugo Benítez, Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Diego Valdez, Estivel Moreira, Elvio Vera; Fredy Vera y Jorge Sanguina.