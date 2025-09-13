Ancelotti, camino a la renovación con Brasil

“Sería legal”, aseguró el entrenador italiano Carlo Alcelotti al ser interrogado sobre si le gustaría renovar el contrato para permanecer como técnico de la Canarinha hasta el Mundial de 2030.

El extécnico del Real Madrid dijo que tanto él como su familia están contentos con el nuevo destino profesional y señaló que no tendría problema en conversar con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sobre una posible renovación.

“Firmé un contrato por un año. Después del Mundial (de 2026) estará todo abierto. Creo que en aquel momento lo correcto era firmar por un año, pero no tengo ningún problema si la CBF quiere seguir” , dijo.

Carletto afirmó que su deseo es permanecer en el cargo, pero que aún hay mucho tiempo para discutir la duración del vínculo. Dijo igualmente que aceptó la propuesta para asumir como técnico de Brasil debido a su interés en entrenar a la selección cinco veces campeona del mundo y por considerar como “algo especial” la posibilidad de poder prepararla para un Mundial.

Desde que tiene a Ancelotti como seleccionador, Brasil suma dos victorias (1-0 sobre Paraguay en São Paulo y 3-0 sobre Chile en Río de Janeiro), un empate sin goles con Ecuador en Guayaquil y una derrota por 1-0 en la visita que le hizo el martes a Bolivia en El Alto.

La derrota no alteró la confianza en el técnico de los dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol, que la atribuyeron a las dificultades de competir a 4.150 metros de altitud y destacaron los aspectos positivos del juego colectivo de la Canarinha en el partido.

Tras su último partido por las eliminatorias, Brasil quedó en el quinto lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 28 puntos en 18 compromisos y a diez unidades del líder Argentina. Se trata de la peor ubicación de la Canarinha en unas Eliminatorias mundialistas. EFE