Guillermo Paiva anota su décimo gol en Colombia

El paraguayo Guillermo Miguel Paiva anotó el viernes el gol de Junior de Barranquilla, que empató de local 1-1 con La Equidad, por la undécima fecha del campeonato colombiano. El atacante altoparanaense llegó a su décimo tanto con el Tiburón, al que se unió tras militar en el Colo Colo de Chile.