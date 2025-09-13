Guillermo Paiva anota su décimo gol en Colombia

En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Junior y La Equidad igualaron 1-1, por el campeonato mayor colombiano.
Al minuto 70, Guillermo Miguel Paiva, con larga militancia en Olimpia, marcó el gol local con un cabezazo. Al 88, Jovanny Bolívar estableció el 1-1 final.
El Tiburón, con 21 puntos, es el líder provisorio del torneo cafetero, a la espera que lo que hagan Deportivo Independiente Medellín (20) y Fortaleza (18), los otros integrantes del podio.
La marca del esteño Paiva con Junior es de 10 conquistas en 32 partidos en la temporada. El año pasado había firmado cuatro tantos en 44 cotejos con Colo Colo.
Guillermo se inició en 3 de Febrero de Ciudad del Este, luego en Olimpia, Zamora de Venezuela y Náutico de Brasil. En el Decano del fútbol paraguayo tuvo tres etapas.