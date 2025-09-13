Fútbol de Intermedia

El León chaqueño se aferra al ascenso

El 12 de Junio de Villa Hayes se impuso este sábado como local sobre Encarnación FC por 3-0 y sigue aferrado al ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría, aunque no depende de sus propias fuerzas.

13 de septiembre de 2025 - 13:17
Claudio Orquiola (17) y Daniel Fernández, goleadores del 12 de Junio de Villa Hayes.
Claudio Orquiola (17) y Daniel Fernández, goleadores del 12 de Junio de Villa Hayes.APF

Con facilidad, el 12 de Junio le ganó en Villa Hayes a Encarnación FC 3-0, por la 27ª ronda de la División Intermedia.

El León chaqueño permanece con posibilidades de ascenso al círculo privilegiado, pero además de ganar sus partidos, deberá esperar que Deportivo Capiatá y Sportivo San Lorenzo bajen su producción para cazar al menos la segunda plaza, ya que la primera sería alcanzada por el líder Rubio Ñu, por su apreciable ventaja.

Los auriazules comandaron las posiciones por un largo tramo, pero en la rueda de las revanchas bajaron de rendimiento y pueden quedar con las manos vacías.

Estadio: Facundo Deleón Fossatti. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Héctor Balbuena y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Julio Aranda.

12 de Junio: Hilario Navarro; Rodi Ferreira, Ángel Arce, Pablo Aguilar y Álvaro Martínez; Ariel Recalde (65’ Braian Brítez), Gastón Pinedo (65’ Luis Rolón), Blas Cáceres y Carlos Gallardo (65’ Mauricio González); Daniel Fernández (73’ Santiago Salcedo) y Claudio Orquiola (55’ Matías López). D.T.: Arturo Villasantti.

Encarnación: Máximo Núñez; Nicolás Rojas (70’ Rolando Vázquez), José Leguizamón, Abel Brítez y Rodolfo Argüello (55’ Cristhian Báez); Giovanni Sgarrino (46’ Joshua Vera), Fernando Vega, Blas Díaz y Diego Villalba (46’ Willian Santander); Franco Pelozo y Marcelo Dávalos (85’ William Casanova). D.T.: Braulio Armoa.

Goles: 30’ y 50’ Claudio Orquiola, 45’ Daniel Fernández, de penal (12). Amonestados: 37’ Claudio Orquiola y 43’ Gastón Pinedo (12); 45’ Rodolfo Argüello, 62’ Franco Pelozo, 72’ Abel Brítez, 86’ Joshua Vera y 92’ Rolando Vázquez (E).

