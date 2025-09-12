San Lorenzo deja los puntos en casa y sigue prendido a la lucha por el ascenso

El único tanto del partido llegó en los primeros minutos de la etapa complementaria, con el tanto que se originó mediante una gran acción colectiva hilvanada en el costado izquierdo, que derivó en el desborde del uruguayo Antonio Oviedo, este ganó línea de fondo y metió el centro al primer poste, para la aparición sorpresa del volante Héctor Villamayor, quien con un cabezazo colocado depositó el esférico pegado al palo izquierdo de Bernardo Medina, quien pese a la estirada no pudo evitar la caída de su valla.

Con la victoria, el elenco “rayadito” alcanza los 46 puntos y se ubica a un punto del segundo cupo de ascenso, actualmente ocupado por el Deportivo Capiatá, que mañana recibe al necesitado Fernando de la Mora, en la ciudad de los “mitos y leyendas”. El certamen semiprofesional consta de 30 rondas, el que está cerca de quedarse con el primer cupo de ascenso es Rubio Ñu, que ganando asegurará su retorno a la máxima categoría, luego de nueve años.

Estadio: Gunther Vogel (San Lorenzo). Árbitro: Álvaro Giménez. Asistentes: Héctor Medina y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Samuel Morales. VAR: José Méndez. AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo San Lorenzo: Federico Cristóforo; Maximiliano García, Teodoro Paredes, Joel Giménez y Miguel Samudio (84’ Matías Agüero); Héctor Villamayor, Aldo Quiñónez, Hugo González y Axel Galeano (90’ José Duarte); Antonio Oviedo (63’ Iván Duarte) y Cristhian Medina (84’ José Barrios). D.T.: Sergio Orteman.

Tacuary FBC: Bernardo Medina; Diego Aguada, Junior Franco, Alan Bento y Marcelo Estigarribia (71’ Lucio De Pascale); Santiago Mederos, Jonatan Blanco, Jesús Servín (54’ Derlis Martínez) y Fernando Cabrera; Martín Reinoso (85’ Fabricio López) y Arnaldo Zárate (71’ Martín Núñez). D.T.: Luis de la Riva.

Gol: 50’ Héctor Villamayor (SL). Amonestados: 76’ Teodoro Paredes (SL); 58’ Jonatan Blanco (T).

Con dos partidos, mañana prosigue la fecha 27

La vigesimoséptima ronda del torneo de la segunda categoría prosigue mañana con un par de lances matinales, entre los que sobresale la presentación del 12 de Junio de Villa Hayes, que necesita de la victoria, para mantenerse cerca de la lucha por el segundo cupo de ascenso.

* Mañana, a las 10:00. River Plate vs. Independiente CG, en el estadio Jardines del Kelito. Árbitro: Mario Díaz de Vivar. Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler. Cuarto árbitro: Ángel Fleytas.

* Mañana, a las 10:00. 12 de Junio VH vs. Encarnación FC, en el estadio Facundo Deleón Fossati. Árbitro: Aldo Quiñónez. Asistentes: Héctor Balbuena y Jeremías Cohene. Cuarto árbitro: Nelson Palma. VAR: Derlis Benítez. AVAR: Julio Aranda.

* Domingo, a las 10:00. Pastoreo FC vs. Guaireña FC, en el estadio Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: José Franco.

* Domingo, a las 10:00. Deportivo Capiatá vs. Fernando de la Mora, en el estadio Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Diego Silva y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Esteban Testta.

* Domingo, a las 10:00. Rubio Ñu vs. Sportivo Carapeguá, en el estadio La Arboleda. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: José Mercado y Éver Delgado. Cuarto árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

* Lunes, a las 16:30. Guaraní de Fram vs. Sol de América, en el estadio Villa Alegre. Árbitro: Gedidías Zacarías. Asistentes: Cristóbal Alderete y Francisco Ramos. Cuarto árbitro: Marcos Galeano.

