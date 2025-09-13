Fútbol

A qué hora juega General vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 10:53
Jonatan Torres (i), futbolista de Cerro Porteño, pelea por el balón en el partido frente a General Caballero por la octava fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan león Mallorquín, Paraguay.
Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero en Juan León Mallorquín. El Rojo y el Ciclón juegan en el Ka’arendy a las 16:30, hora de Paraguay, por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: arbitra Juan Gabriel Benítez con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:30 horas

Argentina: 16:30 horas

Brasil: 16:30 horas

Uruguay: 16:030 horas

Chile: 16:30 horas

Ecuador: 14:30 horas

Colombia: 14:30 horas

Perú: 14:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

Bolivia: 15:30 horas

El Salvador: 13:30 horas

México: 13:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 11:30 horas

Estados Unidos - Este: 14:30 horas

Inglaterra: 20:30 horas

España: 21:30 horas

Bélgica: 21:30 horas

Marruecos: 21:30 horas

Sudáfrica: 21:30 horas

Clementino González, futbolista de General Caballero, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la tercera fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Ka'arendy, en Juan León Mallorquín, Paraguay.
General Caballero vs. Cerro Porteño:¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

El argentino Jonatan Torres, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 4 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
General Caballero vs. Cerro Porteño:¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

