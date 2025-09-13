Cerro Porteño, por un triunfo para aprovechar la derrota de Guaraní

Cerro Porteño enfrenta hoy a General Caballero por la fecha 12 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón visita al Rojo en el Ka’arendy de Juan León Mallorquín: arranca a las 16:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

General Caballero pelea por la permanencia

General Caballero lucha por la permanencia en la Primera División de Paraguay. El Rojo de Humberto García está sin margen de error y necesita regresar al triunfo para no condicionar la lucha. Con 130 puntos en 121 partidos jugados, los paranaenses están en el penúltimo lugar de la clasificación del promedio, ocupando zona de descenso a la División Intermedia 2026.

Cerro Porteño y la lucha por el campeonato

Cerro Porteño está enfocado en conquistar el certamen y luego de la derrota 1-0 de Guaraní ante 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, puede descontar la desventaja de 4 puntos y en la regularización con Atlético Tembetary, retornar a la cima. Por lo tanto, el Ciclón de Diego Martínez, que no disputó la ronda anterior, está obligado a ganar en el Departamento de Alto Paraná.

La formación de General Caballero vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Tales Wastowski; Miller Mareco, Alexis Rodas, Jorge González, Ayrton Sánchez; Osmar Giménez, Silvio Torales, Juan Franco, Ángel Aguilera; Teodoro Arce y Clementino González.

La formación de Cerro Porteño vs. General Caballero en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Amín Cristaldo, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.