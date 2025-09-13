Primera B: Los Bravos del 24 pasan al frente

Los Bravos del 24, dirigidos técnicamente por Adriano Samaniego, iniciaron la ronda de la Primera División B (tercer nivel de nuestro fútbol) en la segunda posición, por debajo del Martín Ledesma de Capiatá, que tenía el mismo puntaje, pero con una mejor diferencia de goles. Los aurirrojos juegan este domingo contra el 29 de Setiembre, en Luque, con la necesidad de ganar para recuperar la punta.

El torneo consta de 34 fechas. El campeón ascenderá a la División Intermedia, mientras que el vice jugará una serie con el ganador del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, por una plaza a la segunda categoría de la APF.

* Marcadores sabatinos: Colegiales 1-Atlántida 0, 3 de Febrero 0-Benjamín Aceval 1 y General Díaz 0-24 de Setiembre 1.

* Domingo, 15:00: 29 de Setiembre-Martín Ledesma, en el estadio Salustiano Zaracho (arbitraje de Juan Jara; Sportivo Limpeño-Cristóbal Colón JAS, en el Optaciano Gómez (José Cuenca) y Sportivo Iteño-Presidente Hayes, en el Salvador Morga (Rodrigo Cubilla). 15:15: Olimpia de Itá-Silvio Pettirossi, en el Manuel Gamarra (Óscar Barrios).

* Lunes, 13:00: 3 de Noviembre-Sport Colombia, en el Emiliano Ghezzi (Fabio Villalba). 15:00: 12 de Octubre de Itauguá-Fulgencio Yegros, en el Ricardo Grégor (Carlos Figueredo).