Rubio Ñu, por el retorno a Primera

La jornada dominical de la División Intermedia, en su capítulo 27, contempla tres duelos en simultáneo, a partir de las 10:00. El choque estelar es el que sostendrán Rubio Ñu y Sportivo Carapeguá.

El festejo del Laureado en La Arboleda puede ser doble. Con una combinación de resultados hasta podría proclamarse campeón de manera anticipada. Deberá triunfar y esperar que su inmediato perseguidor, el Deportivo Capiatá, pierda.

Los albiverdes esperan el masivo acompañamiento de su afición. La dirigencia, encabezada por Rubén Martín Ruiz Díaz, estableció que por una entrada ingresen dos personas. El ticket para el sector de Graderías cuesta 20.000 guaraníes y para Preferencias, 50.000.

El programa de la continuidad de la 27ª ronda establece el desarrollo de los siguientes lances:

* Rubio Ñu-Carapeguá, en Trinidad. Árbitro: Dionicio Cristaldo.

* Capiatá-Fernando de la Mora, en el Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. VAR: Carlos Figueredo.

* Pastoreo-Guaireña, en el Sol de América de Juan Manuel Frutos. Árbitro: Víctor Robles.

La ronda del torneo de la segunda división se cierra el lunes con el enfrentamiento entre Guaraní de Fram y Sol de América, previsto para las 16:30, en el Villa Alegre de Encarnación, con el arbitraje de Gedidías Zacarías.