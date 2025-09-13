Uruguayo Valverde llega a 150 triunfos en LaLiga

“Siento felicidad y orgullo. Es un honor seguir representando esta camiseta, este escudo y seguir defendiendo al mejor club del mundo. Esto también es parte de mi familia que me acompaña siempre”, aseguró Fede Valverde a Real Madrid TV, tras la victoria por 2-1 sobre Real Sociedad.

Lea más: Paraguayo Paiva llega a 10 goles en Colombia

Fede llega a 150 triunfos en LaLiga en el inicio de la que es su octava temporada en el Real Madrid, ganador de la competición en dos ediciones y con el objetivo de lograrlo en la temporada 2025/26.

“Estoy orgulloso. Hoy me tocó estar en el banquillo y ver a mis compañeros pelear con un jugador menos. Fue admirable. En el primer tiempo tuvieron muy buen control del juego. La expulsión obviamente nadie la desea, son cosas del fútbol. Desde el banquillo parecía que también estaba Militao para disputar esa pelota. Pero lo importante es que el equipo sacó ese orgullo de luchar para llevarnos los tres puntos ” , afirmó analizando la jugada polémica que significó la expulsión de Dean Huijsen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La Real es un equipo que juega muy bien, toca mucho y tiene muy buenos jugadores. Así lo hicieron notar. En el segundo tiempo tuvimos muchas salvadas nuestras, al final hay que tener también un poco de suerte. Courtois estuvo muy atento en varias jugadas para cortar los mano a mano. Hay veces que estos partidos son los que te hacen ganar Ligas”, ensalzó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras haber jugado con Uruguay, Fede Valverde desveló que le pidió a Xabi Alonso no comenzar el partido en Anoesta. “Estoy un poco cansado del viaje, 12 horas es un poco duro. Pero hablé con el entrenador y le dije que no me sentía al cien por cien para disputar 90 minutos hoy. Me escuchó y me entendió”. EFE