Pastoreo se resiste en perder la categoría

Cada partido es una final para Pastoreo, que le ganó por 1-0 a Guaireña, al que intenta desplazar en la tabla de promedios para permanecer en la División Intermedia.

Fue la segunda victoria seguida de los albirrojos del departamento de Caaguazú bajo el comando técnico del presidente Elio de la Cruz Espínola, quien volvió a vestirse de corto para intentar salvar a su club.

Estadio: Sol de América de Pastoreo. Árbitro: Víctor Robles. Asistentes: Aníbal Esteche y Rodrigo Mendieta. Cuarto árbitro: José Franco.

Pastoreo: César Aquino; Pablo Candia, Elián Vogado, Ronald Borja y Cristhian Núñez (80’ Víctor Martínez); Kevin Lezcano (46’ Alexander Bundgaard), Diego Mencia, Adrián Mereles (58’ Derlis Falcón) y Wilson Aquino (61’ Rommel Vera); Ricardo Solís (80’ Darío Ferreira) y Juan Heinze. D.T.: Elio Espínola.

Guaireña: Alejandro Machuca; Juan Balbuena, Esteban Samudio, Axel Loncharich (45’ Marcos Andino Fernández) y Elías Brítez; Cornelio González (46’ Cristian Paredes), Jorge Mendoza, Rosalino Toledo (73’ Orlando Benítez) y Aaron Monges (70’ Luis Araújo); Willian Riquelme y Antonio Marín. D.T.: Rolando Chilavert.

Gol: 11’ Ronald Borja (P). Amonestados: 18’ Adrián Mereles y 24’ Ricardo Solís (P); 26’ Esteban Samudio, 47’ Rolando Chilavert -DT- y 53’ Marcos Andino Fernández (G). Expulsado: 65’ Rolando Chilavert -DT- (G).