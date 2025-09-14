Capiatá, con otro paso hacia el círculo privilegiado

Ubicado en el segundo puesto de la División Intermedia, con cuatro puntos de ventaja sobre 12 de Junio de Villa Hayes y Sportivo San Lorenzo, el Deportivo Capiatá obtuvo un triunfo clave contra Fernando de la Mora por 2-1.

Lea más: Rubio Ñu asciende a la máxima categoría

Los rojos del barrio Vista Alegre se adelantaron en el marcador. Los auriazules igualaron con un penal sancionado a través del VAR y sobre el final lograron el tanto de la victoria.

El Prócer se encuentra comprometido con el descenso por el bajo promedio y la presión que ejercen los que están debajo suyo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estadio: Erico Galeano. Árbitro: Carlos Paul Benítez. Asistentes: Diego Silva y Carmelo Candia. Cuarto árbitro: Marco Franco. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Esteban Testta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Capiatá: Mario Ramírez; Antonio Penayo, Fernando Arce, Jorge Paredes y Fulgencio Oviedo (80’ Carlos Delgado); Héctor Lezcano (70’ Juan Franco), Alexis Verdún (56’ Felipe Ferro), Juan Garay y Santiago Santacruz (70’ Dramane Diarra); Orlando Bogado y Alexis Acuña (46’ Gustavo de Lira). D.T.: Julio Irrazábal.

Fernando de la Mora: Pablo Gavilán; Aquiles Palacio, Óscar Brizuela, Denis Acosta y Jeremy Flor (81’ Walter Pacheco); Alan Valenzuela (71’ Nilson Camacho), Adolfo González, Elías Bóveda (71’ Augusto Franco) y Luciano Taboada (75’ Matías Castro); Ángel Colmán (71’ Nicolás Lesme) y Jorge Quintana. D.T.: Miguel Cristaldo.

Goles: 29’ Jorge Quintana (FM); 45’ Héctor Lezcano, de penal y 93’ Dramane Diarra (C). Amonestados: 14’ Adolfo González, 73’ Luciano Taboada y 79’ Jeremy Flor (FM); 91’ Fernando Arce (C).