Campeón mundial Umtiti abandona el fútbol

Samuel Umtiti, ex jugador del Barcelona y Lyon y campeón del mundo con Francia en 2018, anunció este lunes que cuelga las botas a los 31 años, después de haber vivido un calvario de lesiones.

15 de septiembre de 2025 - 17:54
Samuel Umtiti colgó los botines luego de sufrir una serie de lesiones.
“Después de una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo he dado TODO con pasión y no me arrepiento de NADA. Quiero dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que he coincidido”, dijo Samuel Umtiti, en su mensaje de despedida en Instragram.

El zaguero central citó al Lyon (2012-2016), FC Barcelona (2016-2022), Lecce (2022-2023) y Lille (2023-2025), así como a la selección francesa (31 partidos, 4 goles).

Precisamente, el defensor central zurdo se coronó campeón mundial con “Les Bleus” en 2018, tras formar pareja con Raphäel Varane, otro laureado que se retiró prematuramente.

En aquel torneo, Umtiti fue decisivo al cabecear el gol de la victoria en la semifinales ante Bélgica. Desde entonces, los problemas en la rodilla no le abandonaron. En los seis años en le Barcelona, disputó apenas 50 partidos.

En el Lille, su último club profesional, solo jugó 13 partidos entre 2023 y 2025. EFE

