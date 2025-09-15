Campeón mundial Umtiti abandona el fútbol

“Después de una carrera intensa con altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo he dado TODO con pasión y no me arrepiento de NADA. Quiero dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores con los que he coincidido”, dijo Samuel Umtiti, en su mensaje de despedida en Instragram.

Lea más: El Liberia de José Cardozo pierde en Costa Rica

El zaguero central citó al Lyon (2012-2016), FC Barcelona (2016-2022), Lecce (2022-2023) y Lille (2023-2025), así como a la selección francesa (31 partidos, 4 goles).

Precisamente, el defensor central zurdo se coronó campeón mundial con “Les Bleus” en 2018, tras formar pareja con Raphäel Varane, otro laureado que se retiró prematuramente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En aquel torneo, Umtiti fue decisivo al cabecear el gol de la victoria en la semifinales ante Bélgica. Desde entonces, los problemas en la rodilla no le abandonaron. En los seis años en le Barcelona, disputó apenas 50 partidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Lille, su último club profesional, solo jugó 13 partidos entre 2023 y 2025. EFE