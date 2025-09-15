General Caballero JLM: Victorias contra los grandes

Por primera vez en cuatro temporadas, General Caballero de Juan León Mallorquín, el Rojo altoparanaense, pudo vencer a los grandes de nuestro fútbol, Olimpia y Cerro Porteño, en un mismo certamen, el Clausura 2025.

La victoria contra el Decano se dio en la novena fecha por 2-0, en tanto que frente al Ciclón fue en la 12ª, por 2-1, ambas en el estadio Ka’arendy.

Si bien los “militares” se encuentran en plena evolución futbolística, el panorama en cuanto al promedio no es el mejor, aunque las autoridades confían en un cierre de año positivo, con grandes resultados.

“Daremos pelea hasta el final”, expresó el Ing. Óscar Gavilán Dávalos, vicepresidente del club. El directivo considera que el plantel tiene potencial suficiente para seguir creciendo, de la mano del entrenador mallorquino Humberto Jesús Ovelar.

El viernes, General Caballero disputará su tercer partido consecutivo como local. Su rival de turno será Sportivo Luqueño, con el que medirá fuerzas a partir de las 16:30, por la decimotercera ronda.