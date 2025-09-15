Mario Otazú, del Bulo Bulo a Irán

Después de militar en el San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, el volante ofensivo paraguayo Mario Nicolás Otazú, de 29 años, pasó a la exótica Liga de Irán, en filas del Chadormalu Sports Club, que compite en la Liga Profesional del Golfo Pérsico.