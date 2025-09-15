Mario Otazú, del Bulo Bulo a Irán

A mediados de agosto de este año, Mario Otazú fichó por el Chadormalu SC iraní, luego del cierre de su ciclo en San Antonio Bulo Bulo, con el que firmó cinco goles en 18 encuentros.
Lea más: El Liberia de José Cardozo cae al tercer lugar
El volante ofensivo guaraní, con largo recorrido en nuestro país y que también militó en clubes de Argentina (Colón de Santa Fe), Perú (Cajamarca) y Bolivia (San Antonio BB), interviene en la Liga Profesional del Golfo Pérsico, la denominación oficial de la máxima categoría del balompié iraní.
Fulgencio Yegros de Ñemby, Olimpia, Sol de América, Sportivo San Lorenzo, Guaireña, River Plate y Tacuary, los equipos por los que pasó Otazú, quien ahora tiene la posibilidad de demostrar sus condiciones en Oriente Medio.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy