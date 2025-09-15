Matías Rojas anota en victoria de Timbers en la MLS

Duelo de paraguayos en el choque entre Portland Timbers y New York RB, ganado por el primero 2-1, por la interconferencia de la Major League Soccer.

Al minuto 28, Matías Rojas batió el portal defendido por Carlos Miguel Coronel, integrante de la Albirroja.

Al 70, empató Emil Forsberg y al 73, el brasileño Antony inclinó la balanza a favor de Los Leñadores.

Portland Timbers marcha en la sexta posición en la Conferencia Oeste, con 42 puntos. Lidera San Diego FC, con 56. El New York de Carlos Coronel está décimo en la Conferencia Este, con 40. El puntero en esta zona es Philadelphia, con 57, en 30 rondas.