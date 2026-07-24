José Arrúa: “No es fácil venir a darle vuelta a Cerro en su cancha”

"No es fácil venir y darle la vuelta a Cerro en su cancha. Sabemos la jerarquía que tiene, pero creo que Trinidense hoy se plantó e hizo lo que tenía que hacer dentro de la cancha“, expresó el estratega en conferencia de prensa.

Lea más: Trinidense derrota y amarga a Cerro Porteño en su Olla en el estreno del torneo Clausura

Arrúa reconoció que el gol recibido a los pocos minutos pudo haber condicionado el desarrollo del encuentro, aunque resaltó la capacidad de reacción de sus dirigidos.

“Recibir un gol tan temprano no es fácil porque muchas veces descompagina todo, pero el equipo nunca perdió el orden. Los jugadores entendieron el plan de trabajo, confiaron y creyeron. Eso fue fundamental”.

El técnico explicó que durante el descanso realizó algunos ajustes en la presión y pidió a sus futbolistas animarse más con la pelota.

“En el entretiempo corregimos un poquito las presiones y tratamos de acertar mejor las transiciones. También les pedimos que se animaran más a jugar. En el segundo tiempo Trinidense demostró a lo que sabe jugar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los cambios fueron para ganar

Consultado por las variantes, Arrúa afirmó que nunca pensó en conformarse con el empate y justificó los ingresos de jugadores de perfil ofensivo como Luis Abreu, Néstor Camacho y Junior.

“Normalmente solemos hacer eso. Queríamos sostener un poco más a los centrales, pero también amenazar al rival. No queríamos quedar muy atrás. Sabíamos que podíamos convertir el tercero y, gracias a Dios, salió bien”.

También elogió a Luis Abreu, autor del gol del triunfo.

“Sabemos la calidad de Abreu. Inclusive tuvo pocos entrenamientos porque venía con una molestia, pero necesitábamos utilizarlo por las bajas que teníamos. Contento más por el rendimiento colectivo que por lo individual”.

La materia pendiente

Pese al gran triunfo en Barrio Obrero, Arrúa recordó que el verdadero desafío será mantener el mismo nivel frente a rivales de similares condiciones.

“La materia pendiente nuestra es ganar esos partidos ante equipos de nuestro mismo presupuesto. Contra los grandes el equipo siempre se motiva, pero queremos que todas las semanas sean iguales. Si logramos esa regularidad podremos pelear cosas importantes”.

El entrenador también valoró el crecimiento del grupo en los últimos enfrentamientos contra Cerro Porteño, rival al que Trinidense volvió a derrotar tras el 3-1 conseguido en el torneo Apertura.

“Hoy conseguimos tres puntos muy importantes, pero esto recién empieza. Ahora debemos recuperarnos y pensar en Sportivo Luqueño. Queremos seguir sumando de a tres”, concluyó.