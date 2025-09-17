Brasil: Decretan prisión del futbolista Douglas Costa

La información fue divulgada por el medio brasileño deportivo “Ge”, que detalló que la deuda que mantiene Dougas Costa, el exjugador del Bayern Múnich y Juventus roza los 493.000 reales (aproximadamente 93.000 dólares o 78.000 euros).

Su último club, Sidney FC de la liga australiana, anunció este miércoles la rescisión del contrato del jugador de 35 años “de mutuo acuerdo”, debido a sus “asuntos legales y personales en curso” en Brasil.

“A pesar de que se le concedió más de dos meses de gracia para resolver esos problemas, Costa informó al Sidney FC que no hay un final a la vista”, expresó el comunicado difundido por la institución.

El proceso tramita bajo secreto de sumario en el 6ª Juzgado de Familia de Porto Alegre. Consultado por EFE, el tribunal confirmó la existencia de un proceso que involucra al jugador.

Según información de “Ge” que tuvo acceso al fallo, el mandato de prisión es válido por dos años y Costa podría quedar detenido en cualquier momento.

La prisión tiene una duración de 30 días. Oriundo de Rio Grande do Sul, comenzó su carrera en 2007 en Grêmio, club al que volvió en 2020, y defendió la camiseta del Fluminense en la temporada 2023/24, aunque la mayor parte de su carrera ha sido en clubes del exterior, como el ucraniano Shakhtar Donetsk.

El centrocampista ya ha enfrentado problemas judiciales por esta misma causa. La Justicia brasileña decretó su prisión en 2023, cuando integraba las filas del estadounidense Los Angeles Galaxy. El arresto es una sanción legal prevista en Brasil para los padres que se atrasan en el pago de la pensión alimenticia.

La ley establece que el detenido tiene plazo de tres días para acordar con el juez el pago de la deuda o para probar que intentó hacerlo o demostrar que no tiene capacidad para hacerlo. Este mismo año, otros dos jugadores brasileños han pasado por prisión por adeudar alimentos: Thiago Carleto Alves, exlateral izquierdo del Valencia entre 2008 y 2010; y Jô, exdelantero en clubes como Corinthians y Atlético Mineiro. EFE