Olimpia: Debutante con “linaje franjeado”

Así como están las cosas, el que hará su bautismo en primera en Olimpia es un atleta cuyo nombre está familiarizado con el club.

Lea más: Nivel de tolerancia se reduce al mínimo

En la estrepitosa caída por 4-1 contra Nacional fue alistado el chico Alan Fabricio Ledesma (17), volante central, quien fue reemplazado en el primer tiempo.

En esta ocasión, el elegido es el delantero Eduardo Delmás Schaerer (18), hijo del representante de futbolistas Jean Patrick Delmás y la extenista Larissa Schaerer (gerente del Comité Olímpico Paraguayo) y nieto del expresidente de la institución, Eduardo Delmás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El joven cuenta con muy buenas referencias, además de la logística y el apoyo familiar para dedicarse de lleno al deporte. En pocas palabras, es altamente probable que no necesite de las tarjetas Jaha o Más para acudir a los entrenamientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Leyenda, Éver Almeida, mueve sus piezas en busca del funcionamiento ideal. En defensa aparecerían Gustavo Vargas y Héctor David Martínez, en el mediocampo Hugo Quintana y en ofensiva Delmás.

La probable formación es la conformada por: Lucas Verza; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Manuel Capasso y David Martínez; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Eduardo Demás y Carlos Sebastián Ferreira.

Las entradas costarán 20.000 guaraníes en Graderías, 30.000 en Plateas y 50.000 en Preferencias laterales y 60.000 en la parte central. Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.

Con la pobre campaña de tres victorias, tres empates y seis caídas, el más ganador del fútbol paraguayo marcha en la antepenúltima posición del torneo Clausura.