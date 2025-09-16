Olimpia: Nivel de tolerancia se reduce al mínimo

Durante la práctica de Olimpia, desarrollada en la Villa de Fernando de la Mora, unas indicaciones subidas de tono (gritos) del ayudante de campo Carlos Humberto Paredes habrían motivado la reacción de Manuel Capasso. Si bien el hecho no pasó a mayores, es una demostración que la atmósfera en campamento franjeado no es la mejor.

Hacer que el grupo trabaje de manera armónica es otra labor del técnico Éver Almeida, quien necesita que el equipo alcance un buen nivel futbolístico luego de las derrotas sufridas contra 2 de Mayo y Nacional.

Con esta actualidad, La Leyenda se expone a quemarse como lo hizo Carlos Jara Saguier en Cerro Porteño, aunque a esta altura, con 77 años, no tiene mucho que perder, después de haber ganado tanto.

La plantilla se prepara en Fernando de la Mora para el duelo del viernes contra Trinidense, a disputarse en Sajonia, a las 19:00.

El Decano, ubicado en la antepenúltima posición del Clausura, necesita mejorar su campaña en su intento por pasar de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana a la Libertadores, aunque para acceder a su competencia internacional favorita tiene como vía alternativa la Copa Paraguay, aunque deberá levantar sus acciones.