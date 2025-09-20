Fútbol

A qué hora juega hoy Cerro vs. Ameliano y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 09:44
Roberto Piris da Motta (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Roberto Piris da Motta (c), jugador de Cerro Porteño, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por el torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay. Arcenio Acuña

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy la ronda 13 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y la V Azulada juegan en La Nueva Olla de Asunción: comienza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño y la obligación de ganar en el interinato de Jorge Achucarro

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado