Cerro Porteño y la necesidad de ganar en el interinato de Jorge Achucarro

Cerro Porteño y Sportivo Ameliano disputan hoy la décimo tercera fecha del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Ciclón y la V Azulada juegan en La Nueva Olla de Asunción: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño: DT interino y necesidad de ganar

Cerro Porteño inicia la etapa pos Diego Martínez, quien fue destituido tras el empate 1-1 con Atlético Tembetary. En reemplazo del argentino asumió interinamente Jorge Achucarro, quien dirige a la espera del nuevo entrenador. El Ciclón está obligado a ganar para alcanzar parcialmente a Guaraní en la tabla de posiciones y continuar firme en la pelea por el título de campeón.

Sportivo Ameliano, por una copa internacional

Sportivo Ameliano tiene un objetivo: clasificar a un certamen internacional. Si no es la Copa Libertadores 2026 por la vía de la Copa Paraguay 2025, la V Azulada de Humberto García lucha por la Copa Sudamericana 2026 a través del acumulativo. Los del Barrio Virgen del Huerto ocupan el octavo lugar con 40 puntos, a 2 de Recoleta FC, ubicado en zona continental.

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Pablo Aranda, Julio Fgonzález, Hugo Benítez, Tomás Lezcano; Alejandro Samudio, Marcelo Paredes, Gustavo Herrero, Sebastián Aranda; Fredy Vera y Roland Escobar.