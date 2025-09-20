Fútbol

Clausura #13: El Cacique afronta una dura prueba

Guaraní, líder del Clausura 2025, enfrentará a Nacional, en el partido estelar de la jornada dominical, a disputarse en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 16:30.

20 de septiembre de 2025 - 17:46
El estadio La Arboleda de Rubio Ñu albergará el partido entre Rubio Ñu y Nacional.
Este duelo entre Guaraní y Nacional, marcado para las 16:30, en el estadio de Rubio Ñu, marcaría la despedida de la conducción técnica de Pedro Sarabia de La Academia. El profesional pasaría a dirigir a Cerro Porteño, por lo que la dirigencia tricolor inició contactos con Francisco Arce.

Libertad y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero medirán fuerzas en el choque nocturno, fijado para las 19:00, en La Huerta.

El Cacique deberá superar una dura prueba contra un rival que viene de imponerse por goleada sobre Olimpia.

Su conductor, el argentino Víctor Bernay, no podrá contar con el argentino-palestino Agustín Manzur y prepara un ofensivo equipo.

En el barrio Las Mercedes, el Guma intentará confirmar su levantada bajo el comando de Pablo Guiñazú.

