Clausura #13: El Cacique afronta una dura prueba

Este duelo entre Guaraní y Nacional, marcado para las 16:30, en el estadio de Rubio Ñu, marcaría la despedida de la conducción técnica de Pedro Sarabia de La Academia. El profesional pasaría a dirigir a Cerro Porteño, por lo que la dirigencia tricolor inició contactos con Francisco Arce.

Lea más: Olimpia y Trinidense empatan en Sajonia

Libertad y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero medirán fuerzas en el choque nocturno, fijado para las 19:00, en La Huerta.

El Cacique deberá superar una dura prueba contra un rival que viene de imponerse por goleada sobre Olimpia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su conductor, el argentino Víctor Bernay, no podrá contar con el argentino-palestino Agustín Manzur y prepara un ofensivo equipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el barrio Las Mercedes, el Guma intentará confirmar su levantada bajo el comando de Pablo Guiñazú.