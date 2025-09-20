Kure’i Ruiz anota agónico gol triunfal en Brasil

De la Serie B a la A del Brasileirão suben cuatro clubes. Y fue tan importante el gol de Óscar Ruiz porque mediante el mismo, el Novorizontino continúa ocupando la cuarta ubicación, por detrás de Coritiba, Goiás y Criciúma.
El choque contra Athletic de Minas Gerais, por la fecha 27, se disputó en el estadio Jorge Ismael de Biasi, en Novo Horizonte, interior del estado de São Paulo.
Al minuto 92, el alteño Kure’i Ruiz conectó un envío cruzado aéreo para aplicar el testazo y así otorgar la victoria al Novorizontino, que ya la temporada pasada estuvo a punto de subir a la máxima categoría del fútbol del vecino país.
El punzante atacante guaraní, de 34 años, formado en Libertad, llegó a su segunda anotación en 17 presentaciones con la casaca aurinegra.