Kure’i Ruiz anota agónico gol triunfal en Brasil

El paraguayo Óscar Ramón Ruiz anotó el viernes el agónico gol del triunfo del Novorizontino, que le ganó por 1-0 al Athletic MG para continuar en la zona de ascenso del Brasileirão. El tanto de Kure’i se produjo al minuto 92, con golpe de cabeza.