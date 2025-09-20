Fútbol

Kure’i Ruiz anota agónico gol triunfal en Brasil

El paraguayo Óscar Ramón Ruiz anotó el viernes el agónico gol del triunfo del Novorizontino, que le ganó por 1-0 al Athletic MG para continuar en la zona de ascenso del Brasileirão. El tanto de Kure’i se produjo al minuto 92, con golpe de cabeza.

Por ABC Color
20 de septiembre de 2025 - 15:18
Cabezazo y adentro. Óscar Ramón Ruiz, el popular Kure'i, le dio con su tanto la victoria al Novorizontino de Brasil, que se encuentra en la zona de ascenso a la máxima categoría.
De la Serie B a la A del Brasileirão suben cuatro clubes. Y fue tan importante el gol de Óscar Ruiz porque mediante el mismo, el Novorizontino continúa ocupando la cuarta ubicación, por detrás de Coritiba, Goiás y Criciúma.

El choque contra Athletic de Minas Gerais, por la fecha 27, se disputó en el estadio Jorge Ismael de Biasi, en Novo Horizonte, interior del estado de São Paulo.

Al minuto 92, el alteño Kure’i Ruiz conectó un envío cruzado aéreo para aplicar el testazo y así otorgar la victoria al Novorizontino, que ya la temporada pasada estuvo a punto de subir a la máxima categoría del fútbol del vecino país.

El punzante atacante guaraní, de 34 años, formado en Libertad, llegó a su segunda anotación en 17 presentaciones con la casaca aurinegra.

